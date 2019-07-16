مقتل “داعشي” ومدنيين في إنزال للتحالف الدولي و”قسد” في دير الزور

مقتل “داعشي” ومدنيين في إنزال للتحالف الدولي و”قسد” في دير الزور

سوريا – نفذ التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع “قوات سوريا الديقراطية”، إنزالا على قرية الطيكحي بريف دير الزور شرقي سوريا، مستهدفا منزلا اختبأ فيه أحد قياديي تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “الأناضول” أن العنصر المستهدف قاوم الهجوم على المنزل، فقامت عناصر “قسد” ومروحيات التحالف باستهداف المنزل والمنازل المجاورة، ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا في البلدة، إلى جانب عنصر التنظيم الإرهابي.

بدوره، ذكر موقع “دير الزور 24” أن الداعشي الذي قتل خلال الإنزال يدعى، راغب حسين أحمد الإبراهيم، ويعتبر المسؤول الأمني عن عمل خلايا “داعش” في مناطق عدة في ريف دير الزور، وخصوصا في المنطقة المعروفة بالمثلث “البصيرة – الشحيل – الطكيحي”.

وأشار الموقع إلى أن قوات التحالف الدولي تمكنت خلال العملية أيضا، من اعتقال 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم لـ”داعش” في ريف دير الزور، كما عثرت على مستودع للأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة بالقرب من سكة القطار في المنطقة.

المصدر: “الأناضول”+ “ديرالزور 24”