الولايات المتحدة – أعلنت النائبات في الكونغرس الأمريكي، اللواتي استهدفهن الرئيس دونالد ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية، أن الرئيس يروج لـ”القومية البيضاء”، وتعهدن بأنهن “لن يسكتن”.

وعقدت النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز، من نيويورك، وإلهان عمر، من مينيسوتا، وايانا بريسلي، من ماساسوتش، ورشيدة طليب، من مشيغن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا للرد على الرئيس الأمريكي، بعد أن دعاهن لمغادرة الولايات المتحدة.

ودانت بريسلي تعليقات الرئيس “الكارهة للأجانب والمتعصبة”، وقالت “لن يتم إسكاتنا”.

وأضافت إلهان عمر أن ترامب قام “بهجوم عنصري صارخ” على أربع نائبات “ملونات”، مشيرة إلى “أن هذه أجندة القوميين البيض”. وكررت عمر وطليب دعواتهما لمحاسبة ترامب وعزله.

وكان ترامب قد كثف هجماته على أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات، وقال أمس الاثنين لصحفيين في البيت الأبيض إن هذه “المجموعة المكونة من أربعة أشخاص (..) يتذمرن باستمرار”.

وأضاف: “هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة”، مشيرا أيضا إلى أنهن “يكرهن إسرائيل، ولديهن مشاعر حب إزاء الأعداء مثل القاعدة”.

المصدر: أ ف ب