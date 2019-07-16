نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيث ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن

نائب وزير الدفاع السعودي: أكدت لغريفيث ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن

السعودية – صرح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن الحل السياسي الذي تدعمه المملكة يتطلب التزاما تاما من الحوثيين بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

وأضاف الأمير خالد أن المملكة حريصة على الشعب اليمني.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث قد أكد، الاثنين، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر “ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام”.

وأكد البيان أن غريفيث عقد اجتماعا مثمرا مع الأمير خالد نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما اجتمع المبعوث الأممي لليمن، اليوم، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث أكد أن الحكومة اليمنية ملتزمة باتفاق ستوكهولم.

وجاء لقاء غريفيث في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، خلال اجتماع على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين، أن طرفا الصراع في البلاد اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من اجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية عليها.

كما كثف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: وكالات