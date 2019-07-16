غزة – توفيت عروس، صباح امس الاثنين، بعد دخولها في غيبوبة، يوم زفافها قبل أربعة أيام في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعلنت عائلة الفتاة إسراء صبحي عمار البالغة من العمر 19 عاما، وفاتها إثر إصابتها باعياء شديد، نتيجة إعطائها جرعة زائدة من الجلوكوز دون متابعة حالتها الصحية.

وقالت العائلة في بيان لها “إنه وبعد انتهاء مراسم الفرح، اصيبت العروس ببرد وارهاق شديد، وعلى اثرها تم نقلها إلى مستشفى ناصر بخان يونس”.

وتابعت، “بعد الفحص تم التشخيص من قبل العاملين بالمستشفى بأن العروس تعاني من هبوط في السكر والضغط، وتم على اثرها تزويدها بجرعات متفاوتة وزائدة من الجلوكوز دون متابعة نسبته في الدم، ما أدى إلى ارتفاع نسبته في الدم”، وصباح اليوم، تلقت العائلة نبأ وفاة العروس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة انها قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة الاجراءات التي تمت مع الفتاة اسراء عمار.

وتقدمت وزارة الصحة لذوي الفقيدة بخالص التعازي والمواساة مشيرة الى ان الفقيدة كانت تعاني من مرض استقلابي (مرض في التمثيل الغذائي) منذ ولادتها وهو ما عرضها لانتكاسات صحية متكررة ادت الى مراجعتها مرات عدة للمستشفى وكان من بينها المبيت في العناية المركزة وهذا المرض يتسبب في مضاعفات شديدة قد تودي بالحياة.

وأشارت الوزارة الى ان الفقيدة وصلت للمستشفى بمضاعفات خطيرة لهذا المرض لم تفلح معها جهود الطواقم الطبية من انقاذ حياتها وانطلاقاً من المسؤولية الاخلاقية والمهنية فان الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيق للتحقق من سلامة الاجراءات.

المصدر : شبكة راية الاعلامية