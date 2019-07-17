انجلترا – تعاقد نادي أستون فيلا الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع المدافع بيورن إنجلز من ستاد رين الفرنسي.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن النادي الإنجليزي لم يعلن قيمة الصفقة، فيما قالت تقارير بريطانية أن النادي دفع سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.69 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما. وأنفق النادي بتلك الصفقة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

وصرح دين سميث مدرب أستون فيلا، قائلا إن “بيورن لاعب أتابعه في آخر 18 شهرا. نحن سعداء جدا بأننا حصلنا على خدماته ونتطلع إلى العمل معه”.

يذكر أن أستون فيلا تعاقد كان مع يزري كونسا وتيرون مينجز وأنور الغازي ومات تارجت وكورتني هاوس وخوتا وويسلي.

وعاد فريق أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 3 أعوام من سقوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي، في شهر مايو/ أيار الماضي.

جدير بالذكر أن آستون فيلا هبط إلى دوري الدرجة الأولى موسم 2015/2016 بعدما تذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.