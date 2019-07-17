أبوظبي – أعلن بنك “الإمارات دبي الوطني”، الذي يعد أكبر المصارف في الإمارات، عن حصوله على تصريح من الرياض لفتح 20 فرعا جديدا في السعودية، وذلك في إطار خطة للتوسع في الأسواق الخارجية.

ووفقا لبيان قدمه البنك لسوق دبي المالي، فقد افتتح البنك الإماراتي أيضا فروعا جديدة في مصر، كما أنه حصل على جميع الموافقات المتعلقة بصفقة شراء البنك التركي “دينيز بنك” من البنك الروسي “سبيربنك”.

ويعمل “الإمارات دبي الوطني” على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.

المصدر: وكالات