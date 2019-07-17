الكويت – استنكرت مصادر دبلوماسية كويتية بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن ترحيل 8 مصريين من الكويت إلى بلادهم، مؤكدة أن ترحيلهم جاء بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وليس لأنهم معارضون.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية، قولهم: “في إطار التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وارتباط الكويت باتفاقية الإنتربول، تم التحقيق مع المطلوبين ثم تسليمهم إلى مصر.. الكويت لم تُبعد سوى من صدرت عليهم أحكام قضائية”، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء المطلوبين لم يتم لأنهم معارضون للحكومة المصرية، بل بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم من قبل القضاء المصري.

واستغربت المصادر الحديث عن أن أفراد الخلية معارضون، مشيرة إلى أنه “يوجد في البلاد مئات الآلاف من المقيمين المصريين، ومن الطبيعي أن يكون بينهم معارضون، لكنهم يعيشون حياة كريمة ولم يتعرضوا لأي إجراءات على خلفية مواقفهم السياسية”.

المصدر: الراي الكويتية