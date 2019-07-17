السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار “مسيرة”، أطلقها الحوثيون من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية في جازان وأبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، “في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في صنعاء، تستمر محاولات الحوثيين في استهداف المطارات المدنية في كل من أبها وجازان ونجران، وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين”.

وأضاف المالكي في وقت سابق، أعلنت القوات التابعة لـ “أنصار الله” الحوثية استهداف مطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وأن “ذلك يثبت إجرامها وفكرها (جماعة الحوثيين) المتطرف ضد الشعب اليمني”.

وأكد في البيان أن الجماعة الحوثية تواصل تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتابع قائلا إن العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار للحوثيين .

وختم بالقول: “هذه العملية تأتي في إطار الرد على الحصار المتواصل على الشعب اليمني”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

المصدر: وكالات +RT