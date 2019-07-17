ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء آليات حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان والمرافق وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الهيئة ابوبكر بوقيلة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كيفية وضع آلية لحلحلة المشاكل التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمالها لضمان سير عملها على الوجه الأمثل.



وأصدر الثني تعليماته بالإسراع في تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالمستخلصات المالية الجارية وإعداد موقف أو تقرير لما تقوم به الهيئة من أعمال وتحديد المشاريع التي لها الأولوية والتي تنتهي تقريبا في نهاية الشهر القادم.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة سحب المشاريع التي سلمت للشركات غير القادرة على تنفيذها تمهيدا لتسليمها لشركات أخرى قادرة على العمل.

هذا وحضر اللقاء كل من مدراء الإدارات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.