ليبيا – دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي السلطات الأميركية إلى إتخاذ دور إيجابي وأكثر ظهور لمساعدة أطراف الصراع الليبي بدفعهم للجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حل سلمي.

الجهيناوي قال في حوار مع “قناة الحرة” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن لقاءه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو جرى خلاله الحديث عن ليبيا وهو موضوع أساسي.

وأضاف أن أمريكا تقوم بهذا الدور وهي دولة مهمة على الساحة الدولية يمكنها أن تقوم بما هو أكثر حتى تسترجع ليبيا مكانتها وتشجع الحوار بين كل الأطراف.

ويرى أنه لا حل عسكري في ليبيا والحل الوحيد سياسي توافقي بين جميع الليبيين، مشدداً على أن أمن واستقرار ليبيا مهم جداً لتونس باعتبارها دولة شقيقة وجارة.