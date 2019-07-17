العراق – أستنكرت وزارة الخارجية العراقية، والبعثات الدولية الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف دبلوماسيا من القنصلية التركية بمدينة أربيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، “ندين الحادث الذي طال دبلوماسيا تركيا في أربيل، ومعه مرافق عراقي، وتسبب بإصابة شخص واحد”.

وأضاف الصحاف، “مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، لها ،اطلعت عليه صحيفة المرصد، أن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان “نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت”.

كما أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد الهجوم البشع على موظفين القنصلية التركية في أربيل، ونتقدم بتعازينا القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية ونعرب عن تضامننا في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق.

المصدر: وكالة الأناضول + صحيفة المرصد