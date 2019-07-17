ليبيا – دافعت وزيرة الدفاع بالحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا عن عملية صوفيا البحرية الأوروبية بمياه المتوسط،لافتةً إلى أن العملية منحت بلادها ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي.

وزيرة الدفاع الإيطالية أشارت في مقابلة متلفزة في مقر مجموعة “آدنكرونوس”الإعلامية وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الثلاثاء إلى أن عملية صوفيا لم تمت بل جرى تقليص قدراتها إلى حد ما.

وأردفت :” لقد دافعت عنها دائمًا وأدافع عنها، كانت أداة استثنائية وقد أعطتنا ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي “.

ترينتا إختتمت حديثها بالقول :”ينبغي تعديل عملية صوفيا قليلاً،ونحن بحاجة إلى تغيير قواعد الإنزال مع شراكة أوروبية أوسع بشأن تقاسم أعباء إستضافة المهاجرين ويتعين أيضاً توسيع تفويضها بشأن مكافحة تهريب النفط،وأنا مع تعزيز صلاحياتها”.