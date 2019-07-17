كوريا ج – سجلت بطلة السباحة التزامنية، الروسية سفيتلانا روماشينا، اسمها بأحرف من ذهب، بعد تتويجها اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية الـ 20 خلال مسيرتها الاحترافية في بطولة العالم للسباحة.

وأحرزت روماشينا، بطلة الأولمبياد 5 مرات، ذهبية “البرنامج الاختياري” في النسخة الـ 18 من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة جوانجو الكورية الجنوبية، واحتلت المركز الأول برصيد 97.1333 نقطة، تاركة الميدالية الفضية للإسبانية، أونا كاربونيل، التي جاءت في المرتبة الثانية برصيد 94.5667 نقطة، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اليابانية يوكيكو إنوي، التي جمعت 93.2000 نقطة.

وبهذه الذهبية، فكت روماشينا شراكتها مع مواطنتها ناتاليا إشينكو التي كانت تعادلها بعدد الذهبيات بـ 19 لكل منهما في بطولة العالم.

المصدر: rsport.ria.ru