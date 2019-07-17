ليبيا – عقد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء اجتماعاً مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة له اللواء محمد الحداد.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للسراج آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والأوضاع الميدانية على الجبهات لصد ما وصفه بـ”العدوان الغاشمعلى طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) .

وراجع المجتمعون عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة التابعة للرئاسي ومحاور وخطوط القتال وآليات العمل فيما بينها أضافة إلى بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية لمسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة.