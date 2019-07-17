بغداد – وقع السفير الأمريكي ماثيو تولر اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة Honeywell UOP لأنشاء محطة الغاز الطبيعي في ارطاوي.

وتأمل شركة Honeywell UOP للوصول الى عقد نهائي مع وزارة النفط بحلول نهاية عام 2019، والبدء بأنشاء المحطة في منتصف عام 2020، وبدء الانتاج الفعلي بحلول عام 2022.

وأشار السفير تولر الى أن الشراكة بين شركة Honeywell UOP ووزارة النفط العراقية ستقلل من حاجة العراق الى استيراد الطاقة بكلفة عالية والتي يتحملها الشعب العراقي، والأستفادة من الغاز في جنوب العراق والذي يُهدر بشكل كبير حالياً، فضلاُ عن توفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة العراقية.

وأضاف السفير تولر، لن يؤدي مشروع ارطاوي وغيره من الأستثمارات الدولية الى زيادة قدرات إنتاج الطاقة المحلية في العراق فحسب، بل سيوفر أيضاً آلاف الوظائف وسيقلل التلوث ويخلق اقتصاداً حديثاً في القرن الحادي والعشرين.

وأكد السفير تولر بأن عراق مستقل بموارد الطاقة يعزز سيادته ويجعله أقوى وأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط.

وكالات + اعلام وزارة النفط