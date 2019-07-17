ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري تمكنت قوات الجيش من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة وتحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات المليشيات الارهابية.

اللواء المسماري أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهداف ارهابية في العمق الاستراتيجي المعادي،لافتاً إلى أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية اظهرت كفاءة وقدرة عالية لقوات الجيش على كافة المستويات من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة .

ونوّه اللواء المسماري إلى أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على المليشيات الارهابية والعصابات الإجرامية.