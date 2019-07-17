بومبيو: إيران قالت إنها مستعدة لمناقشة برنامجها الصاروخي

بومبيو: إيران قالت إنها مستعدة لمناقشة برنامجها الصاروخي

واشنطن – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إيران أعربت عن استعدادها لمناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال بومبيو خلال اجتماع الحكومة الأمريكية، اليوم: “لأول مرة… قال الإيرانيون إنهم مستعدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي”.

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى “إحراز تقدم” في ما يتعلق بإيران.

يذكر أن إيران أعلنت أكثر من مرة رفضها إجراء أي مفاوضات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. ورفضت بشكل عام المطالب الأمريكية التي أعلنت عنها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران وإعادة فرض العقوبات عليها.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إيران تشترط رفع العقوبات للدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات