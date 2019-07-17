روسيا – بلغ حجم استثمارات روسيا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، في مايو الماضي، نحو 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تبلغه الاستثمارات الروسية في أدوات الدين الأمريكي في نحو 12 عاما.

وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات روسيا في السندات الأمريكية انخفضت في الشهر المذكور بأكثر من 100 مليون دولار إلى 12.024 مليار دولار.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية، بعدما كانت ذات يوم مستثمرا رئيسا في هذه السندات.

وخلال العام الماضي، قلصت موسكو الاستثمارات من 96.9 مليار دولار في يناير إلى 13.2 مليار دولار في ديسمبر، أي أنها خفضت الاستثمارات خلال 12 شهرا بنحو 81 مليار دولار.

ورغم الحرب التجارية المندلعة، ما تزال الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية باستثمارات بلغت في مايو الماضي 1.11 تريليون دولار، وتشير البيانات إلى أن بكين تخفض استثماراتها في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي.

أما اليابان التي تعد ثاني أكبر مالك للسندات الأمريكية، فقد رفعت الاستثمارات إلى 1.101 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في نحو عامين.

المصدر: وكالات