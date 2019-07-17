ليبيا – إدعى الناطق السابق باسم القيادة العامة الذي أعلن إنشقاقه ودعمه لحكومة الوفاق محمد حجازي بأن رئيس هيئة السيطرة والقضاء اللواء عون إبراهيم يستعين بالسحرة لحماية القائد العام المشير خليفة حفتر! .

الحجازي قال خلال استضافته عبر قناة ليبيا لكل الاحرار أمس الثلاثاء وتابعته المرصد بأن اللواء إبراهم قد جلب ساحر أفريقي مقابل نصف مليون دينار حسب زعمه ، موضحاً بأن الساحر قد صنع خاتم للمشير حفتر به حجر يوجد بداخله ما وصفه بـ”الخادم أو الجان” وأن هذا الاخير مهمته أن يجعل الناس تصفق وتهتف في حضور حفتر.

ليس هذا فحسب بل قال الحجازي بأن مقر القيادة العامة في الرجمة يوجد به “سحر” يجعل جسمه يقشعر عند دخوله إلى المقر ، مدعياً بأن القائد العام للجيش قد قام بسحر معين لإغراقهم وايهامهم وأنه عندما يكون بجانبه يقع تحت تأثير ما وصفها بـ”الضبابة الغريبة” والتي تجعله يقتنع بكلامه !.