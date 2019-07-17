ليبيا – طالب عضو مجلس النواب المنقطع القيادي في حزب الجبهة الوطنية سالم قنان وزارة الخارجية في حكومة الوفاق ببذل المزيد لوقف ما أسماه ” العدوان الظالم الذي يقوده حفتر ومليشياته ” .

وإعتبر قنان خلال جلسة عقدها المجلس الموازي غير المعترف به دولياً في طرابلس بأن عملية الجيش في طرابلس هدفها إنهاء العملية السياسية والديمقراطية في البلاد .

وقال قنان أن هذه الديمقراطية والعملية السياسية قد دفع ثمنها من أسماهم بـ ” أبناء ثورة 17 فبراير “ ممن وصفهم بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لأجل الليبيين .

وتسائل قنان في كلمته وهو عضو عن دائرة نالوت حول مواقف بعض الدول من العمليات في طرابلس مثل السودان والمغرب والأردن قائلاً بأنها تجتمع في ” جامعة ” لم تحظى ليبيا فيها بأي إهتمام ، رافضاً تسميتها بالجامعة العربية ! .

وإتهم قنان هذه الجامعة التي رفض تسميتها بإسمها الصحيح كجامعة للدول العربية بعدم الإجتماع أو عمل أي شيء لوقف دماء الليبيين وذلك على حد تعبيره .

وفي ختام كلمته بالجلسة التي كانت جلسة إستماع لوزيز داخلية الوفاق محمد سيالة ، توجه قنان بطلب لسيالة لمعرفة مواقف هذه الدول لكي يتعامل معها مجلسهم الموازي إلا أن سيالة رفض الإجابة وطالب بتأجيلها للجلسة المغلقة .

المرصد – متابعات