ألمانيا – طالب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ناديه بتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل، محذرًا من أنَّ الإخفاق في ذلك قد يسفر عن معاناة الفريق في المنافسة على الألقاب.

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي بلوس أنجلوس في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إنه في حالة عدم تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة “سيكون من الصعب التنافس على الألقاب الكبيرة”.

وأضاف: “عليَّ أن أقول بأمانة إنه لا يفترض حاليًا أن نكتفي بهذا العدد القليل من اللاعبين المحترفين بالفريق. الكل يعلم ذلك”.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة أرسنال اليوم الأربعاء، في أول المباريات الودية الثلاث التي يخوضها بايرن في جولته بالولايات المتحدة.

ومنذ انضمام ليفاندوسكي للفريق البافاري، توج اللاعب بلقب الدوري الألماني “بوندسليجا”، 5 مرات ضمن صفوف بايرن، لكنه يتطلع للتتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي، 30 عامًا: “إذا كنت تفكر في الفوز بكل الألقاب، عليك تعزيز صفوفك”.

وأكد ليفاندوفسكي أن المناقشات بدأت بشأن تجديد عقده، لكنه أضاف “كم يستغرق الأمر من الوقت، لا أعرف تحديدًا”.

وعزز بايرن ميونخ بالفعل خط دفاعه بضم لوكاس هيرنانديز، وبنيامين بافارد، اللذين توجا مع المنتخب الفرنسي بلقب كاس العالم 2018.

كما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أمس الثلاثاء، أنَّ النادي البافاري، توصَّل لاتفاق لضم مارك روكا لاعب خط وسط إسبانيول.

ولم تنجح محاولات بايرن ميونخ التي أجراها حتى الآن من أجل تعزيز هجومه قبل الموسم الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاولة ضم ليروس ساني من مانشستر سيتي.

المصدر : كووورة