وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يبحث الاجتماع كيفية التصدي للقرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتداعيات هذا القرار.

وبحث الاجتماع أيضا دور الإعلام في التصدي للإرهاب، وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة، وتصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب وسبل الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى، ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج.

ويشهد الإعلام بصفة عامة في الفترة الأخيرة انتهاكات سلوكية وانتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، مما يجعل إدراج موضوعات ميثاق الشرف الإعلامي والتربية الإعلامية أمرا مهما حيث ناقش الاجتماع تلك الأمور.

وينعقد مجلس وزراء الإعلام العرب مرة كل سنة بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعا طارئا عند الضرورة، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة.