ليبيا – عقد أمس الثلاثاء إجتماعاً بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببنغازي بحضور عضو اللجنة الإداريه ومدير المكتب القانوني بالجهاز ومندوبي الحكومة المؤقته ومدير الإداره القانونيه ومدير إدارة المتابعه.

الإجتماع عرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للجهاز الإطلاع على نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للجهاز الأسبوع الماضي ووضعها موضع التنفيذ والمتمثله في الإجراءات اللازم أتخاذها بشكل عاجل فيما يخص مشروع تغذية المناطق الشرقية- حماية المشروع – توفير التموين – التعديلات المقترحه علي لوائح الجهاز.

وتم في ختام الإجتماع الإتفاق علي عقد إجتماع لاحق في اليومين القادمين للإتفاق بشكل نهائي علي كل النقاط وللمباشرة في إتخاذ الإجراءات اللازمه بشأن وضعها موضع التنفيذ.