اوكرانيا – أعلن أندريه غيروس ممثل الرئيس فلاديمير زيلينسكي في مجلس الوزراء، أن حكومة البلاد فرضت رسوما خاصة على استيراد وقود الديزل والغاز المسال من روسيا.

وأشار المسؤول في صفحته على “فيسبوك” إلى أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار أمس الأربعاء ردا على “توسيع العقوبات الاقتصادية الروسية”.

وأضاف: “سيكون مقدار الرسوم الخاصة على وقود الديزل الذي يجري توريده عبر خطوط الأنابيب، 3,75% اعتبارا من 1 أغسطس الحالي و4.0% اعتبارات من 1 أكتوبر. وستبلغ الرسوم الخاصة على توريدات الغاز المسال 1,75% و 3,0% تباعا”.

وأوضح غيروس أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار التجزئة في محطات الوقود في البلاد.

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت في يونيو الماضي قيودا صارمة على توريد الوقود إلى أوكرانيا، بينها البنزين والديزل والبروبان والبوتان والفحم وأنواع أخرى، ردا على توسيعها المستمر للعقوبات ضد روسيا.

المصدر: RT