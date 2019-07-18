مصر – يشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدلا واسعا بين عشاق النجمين العربيين، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، حول أحقية كل منهما بلقب “فخر العرب”.

واشتهر صلاح بلقب “فخر العرب” بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع ليفربول الإنجليزي في الموسمين الماضيين حيث حقق بهما لقب هداف الدوري الإنجليزي، بجانب تحقيق وكسر العديد من الأرقام القياسية في البريميرليغ، ولذلك أطلق العديد من المعلقين الرياضيين والصحفيين لقب “فخر العرب” على الفرعون المصري.

وتنبأ الكثير من المتابعين المصريين والعرب بتألق صلاح “فخر العرب” في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها بلاده، وتوقعوا أن يقود “الفراعنة” للقب، لكن المنتخب المصري خيب آمال عشاقه بخروجه من دور الـ16 على يد نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

في المقابل، سطع نجم محرز في البطولة القارية، بقيادته منتخب “محاربو الصحراء” إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ تتويجهم على أرضهم باللقب الوحيد عام 1990، وذلك بتسجيله هدفا قاتلا في شباك نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة نصف النهائي.

وتداول عشاق كرة القدم العربية عامة والجزائرية على وجه الخصوص على نطاق واسع فيديو الهدف التاريخي الذي سجله محرز، وعلق كثيرون على صور محرز في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “فخر العرب”، ليأتي الرد سريعا من عشاق صلاح بأن نجمهم هو فخر العرب، ويبدأ سجال وجدال بين عشاق المنتخبين والنجمين بأحقية كل منهما بلقب “فخر العرب الحقيقي”.

المصدر: تويتر