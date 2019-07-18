ليبيا – أكد المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي على أن الإتصال مع النائب سهام سرقيوة إنقطع على الرغم من محاولات عدد من النواب التواصل معها لكن دون جدوى، مشيراً إلى أنه بناء على معلومات من بعض الأصدقاء فقد حدث خراب ودمار في منزلها بالإضافة على العبارات التي كتبت عليه.

الشويهدي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتايعتها صحيفة المرصد إن سرقيوة كانت صاحبة مواقف قوية وشجاعة خاصة في الدفاع عن حقوق الإنسان بدرنة وبنغازي والجنوب وعن ما وصفها بـ” انتهاكات حفتر ومليشياته” التي تسمى ذاتها جيش وفقاً لتعبيره.

وإستطرد مضيفاً :” المليشيات التي يقودها حفتر لا تتفهم شيء أسمه حصانه أو عضو مجلس النواب هذه المليشيات التي يقودها حفتر كل من يخالفها هو إرهابي ومجرم ويصنفون كل من يخالفهم بتصنيفات خاصة بهم حيث يحاولون إطفاء صبغة الإرهاب على كل من يخالف حفتر وتطلعات هذه المافيا التي تسيطر على بنغازي والمنطقة الشرقية وتعمل على سرقة رزق الليبيين والفساد الذي ينخر هذه العصابة المجرمة التي تقتل في الرجمة من تهريب النفط وتجارة الخردة وسرقة المصارف” حسب زعمه.

وأشار إلى أن الإجراءات التي سيقومون بها لن تكون من أجل زميلتهم فقط بل للإنتهاكات التي تحصل في بنغازي ويتم التعتيم عليها، زاعماً بأنهم وجدوا عدد من الجثث بطريق مقبرة الهواري يظهر عليها آثار تعذيب مرمية على قارعة الطريق.

كما وصف ما يحدث في بنغازي والمنطقة الشرقية بـ”الكارثة الكبيرة”، مبدياً أسفه من تواطؤ المجتمع الدولي وعلى رأسه المبعوث الدولي الذي يزور من وصفه بـ”المجرم” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في مقر إقامته الذي هو عبارة عن سجن سري يتم تعذيب المواطنين فيه على حد زعمه.