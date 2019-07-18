ليبيا – التقى عضو مجلس النواب الهادي الصغير أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بالعاصمة المغربية الرباط حامل له رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

الصغير بحث مع المالكي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر مستجدات الشأن الليبي وتطورات الأحداث الراهنة في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي خلال اللقاء على عدم اعترافهم بأي جسم آخر موازي لمجلس النواب الليبي برئاسة المستشار صالح وبأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي.

كما وجه رئيس البرلمان المغربي تحياته وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب والشعب الليبي مؤكداً على دعم المملكة المغربية لمجلس النواب والشعب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية.

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