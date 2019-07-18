ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن القوات المسلّحة على أهبة الإستعدادات لخوض معركة الحسم وأن الجميع بانتظار إعطاء الأوامر.

العميد المحجوب لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان”الإماراتية اليوم الخميس إلى أن القوات المسلحة لديها من الإمكانيات البشرية واللوجيستية ومن الدافع المعنوي ما سيساعدها على الحسم السريع.

وأضاف أن الجيش سيطر بالكامل على محور الزطارنة ونجح في أسر عدد من المسلّحين بينما فرت فلول الميليشيات نحو مصراتة،مشيراً إلى أن سلاح الجو كان له دور مهم في ضرب معنويات الميليشيات وفي تمهيد الطريق أمام القوات البرية للتقدم بيسر في مختلف المحاور.

وأبرز العميد المحجوب أن لدى الجيش معلومات تؤكد فرار عدد من أمراء الحرب واستعداد أعداد أخرى لمغادرة البلاد كما لوحظت حركة في سوق العملة إذ تشتري عناصر الميليشيات العملات الأجنبية لنقلها في رحلة الفرار إلى خارج البلاد،على حد قوله.