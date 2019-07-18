كوريا ج – سرّبت مواقع متخصصة بشؤون السيارات صورا ومعلومات عن النموذج القادم من سيارات Verna العائلية التي ستطرحها “هيونداي” هذا العام.

وبالنظر للصور المسربة يمكن أن نلاحظ أن تصميم Verna الجديدة شبيه بتصميم سيارات Elentra التي طرحت العام الجاري، ويميزه الشبك العريض لغطاء المبرد الأمامي، والمصابيح الحادة الحواف التي تتداخل مع الشبك بصورة جذابة، فضلا عن المصابيح الخلفية التي تمتد على طول صندوق الأمتعة.

وتبعا للتسريبات ستحصل هذه السيارة على كاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات لركنها بشكل آمن، إضافة إلى أنظمة لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام أوتوماتيكي لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المغطاة بالثلوج والمياه.

ومن المفترض أن تطرح بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وعزم 123 حصانا، ستعمل مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وقد تطرح هذه السيارة خريف العام الجاري، وتصل إلى أسواق آسيا والسوق الروسية بسعر يبدأ من 17 ألف دولار.

وكالات