ليبيا – أكد محامي هاشم العبيدي ، المشتبه به في تفجير مانشستر أرينا ، ظافر علي ، اليوم الخميس بأن موكله غير مذنب في 22 تهمة قتل موجهة له ، وتهمة القتل العمد وتهمة التآمر للتسبب في حدوث انفجارات.

علي كشف خلال الجلسة الاولى للمحاكمة بحسب صحيفة هافنغتون بوست بأن موكله (هاشم العبيدي) كان في سجن إنفرادي منذ اعتقاله في ليبيا قبل عامين ، مبيناً بأن هاشم قد تعرض للتعذيب على أيدي قوة الردع الخاصة في طرابلس ، المعروفة باسم الردع.

وأشار المحامي بأن قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية الوفاق قد اجبرت العبيدي على توقيع اعتراف من 40 صفحة تحت الإكراه الشديد ، مبيناً بأن موكله لم يعترض على تسليمه بل أنه أراد العودة إلى المملكة المتحدة لتوضيح موقفه.

ترجمة المرصد | خاص