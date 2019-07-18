الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أي قرار حول استبعاد تركيا من الناتو بسبب شرائها منظومات الصواريخ “إس-400” الروسية، يجب أن تتخذه كل الدول الأعضاء في الحلف.

وردا على سؤال حول هذا الشأن، قال مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، ديفيد تراختنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي خاص عقده البنتاغون، مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن رد الولايات المتحدة على شراء تركيا منظومات “إس-400”: “هذا القرار يعود إلى الناتو. وتركيا تمثل عضوا قديما في الحلف”.

وأضاف تراختنبيرغ أنه لن يرد على أسئلة حول “ماذا يجب أن يحدث وماذا لا يجب أن يحدث”، موضحا: “لسنا هنا من يقرر ذلك”.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن استلام تركيا منظومات “إس-400” الروسية للدفاع الجوي “يجعل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلات F-35 مستحيلا”، لكنها أشارت مع ذلك، عبر بيان صدر عن البيت الأبيض، إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وتعاونهما “الوثيق” سيستمر حيث “يحمل طابعا متعدد المستويات”.

فيما ذكرت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي، إيلين لورد، خلال المؤتمر الصحفي مع تراختنبيرغ، أن عملية إنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج “F-35” ستكتمل حتى مارس 2020.

المصدر: وكالات