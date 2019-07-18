ليبيا – قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي أمس الأربعاء إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير الدستورية جمدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية.

الخيالي أشار وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن تجميد الحساب محاولة للضغط على المجلس وإجباره على اتخاذ موقف معاد للقوات المسلحة.

وأوضح أن الوفاق تحاول لي ذراع المجلس البلدي مستغلة حاجته للمال من أجل تنفيذ المشاريع والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الحساب يوجد به مبلغ ثلاثين ألف دينار وقد تسبب تجميده في عرقلة شؤون عدد من المواطنين.

وأكد أن المجلس البلدي لن يعدل عن موقفه الداعم للقوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وفرضت حالة من الأمن كان الجنوب محروماً منها لسنوات، مشيراً إلى أن المجلس البلدي يسعى لفتح حساب مصرفي جديد بعد التنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة.