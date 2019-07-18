روسيا – هنأ الرئيس فلاديمير بوتين فريق “كاماز ماستر” الروسي على فوزه برالي “طريق الحرير 2019” للشاحنات، واحتلاله للمراكز الثلاثة الأولى.

ونشرت التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين اليوم الخميس، وجاء فيها: “أهنئكم على أدائكم الرائع في رالي “طريق الحرير” الدولي، لقد أكدتم ريادتكم وأظهرتم احترافيتكم وقوتكم وظهرت مرة أخرى جودة وفاعلية المعدات الروسية ومهارة الطواقم، إنها ليست المرة الأولى التي تصعد فيها كاماز ماستر إلى منصة الشرف، أتمنى لكم النجاح ومواصلة الإنجازات”.

يذكر أن فريق “كاماز ماستر” الروسي، احتكر منصة التتويج لسباق رالي “طريق الحرير 2019” لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا بالفترة الممتدة بين 6 و16 يوليو الجاري.

وأحرز الروسي أنطون شيبالوف على متن شاحنة “كاماز ماستر” المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت 5008 كم، بزمن قدره 26 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية، متقدما على مواطنيه، أندريه كارغينوف (بفارق 25 دقيقة و22 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق 52 دقيقة و5 ثوان).

المصدر: rsport.ria.ru