واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أمن الملاحة البحرية والملف الإيراني على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وكتب بومبيو في تغريدة له على موقع “تويتر”، امس: “التقيت وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة لمناقشة الأمن البحري ومواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وتفعيل حرية الديانة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ممتنة للبحرين “على الشراكة القوية المتواصلة والجهود لتفعيل السلام والازدهار”.

وفي وقت سابق من يوم امس، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني، أن البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لمناقشة تأمين الملاحة في منطقة الخليج.

المصدر: RT