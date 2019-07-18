مصر – اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لإحياء حفل ختام المسابقة القارية الكبرى غدا الجمعة على إستاد القاهرة، والذي سيستمر لـ10 دقائق فقط.

وستؤدي الفنانة دنيا أغنية “وأدينا النهاردة” المنتظر لها أن تكون أغنية الختام، على أن يجرى حفل راقص إفريقي وإطلاق للألعاب النارية في سماء القاهرة على هامش الحفل المحددة مدته قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.

وبررت اللجنة المنظمة للبطولة قصر وقت حفل الختام، بسبب الإحماء البدني للاعبي طرفي المباراة النهائية.

وينتظر أن يحضر المواجهة النهائية المرتقبة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يتواجد في القاهرة منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الذي وصل الخميس القاهرة لحضور المباراة النهائية للنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر.

المصدر: وكالات