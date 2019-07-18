كوريا ج – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن سيئول وواشنطن ستجريان تدريبات “19-2 دونغ مينغ” العسكرية المشتركة كما هو مقرر، رغم التحذيرات الصادرة عن كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع تشوي هيون سو في مؤتمر صحفي إن “الاستعدادات في هذا الصدد جارية”، مضيفة أن الوزارة ستعلن تفاصيل الجدول الزمني لتدريبات “19-2 دونغ مينغ” في وقت لاحق.

وخططت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء هذه التدريبات في أغسطس، عوضا عن تدريب “أولشي فريدوم غارديان” الصيفي كجزء من إعادة تنظيم التدريبات الرئيسية التي تهدف حسب الحليفين، إلى دعم جهود السلام مع كوريا الشمالية.

وحذرت كوريا الشمالية من أن التدريبات ستؤثر على آفاق محادثاتها النووية على مستوى العمل مع الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إن برنامج التدريبات تم تعديله بالتعاون مع كوريا الجنوبية “من أجل الحفاظ على الجهوزية ودعم الدبلوماسية مع كوريا الشمالية”.

وتهدف “19-2 دونغ مينغ” إلى التحقق من قدرة سيئول على استيعاب النقل المرتقب للإشراف العملياتي في زمن الحرب من الجيش الأمريكي لقواتها، ومما إذا كانت سيئول في طريقها للوفاء بالشروط المطلوبة لعملية النقل تلك.

وأطلق الحليفان تدريبات “دونغ مينغ” لأول مرة في مارس الماضي عوضا عن تدريبات “كي ريزولف” و”فول إيغل” التي كانت تجرى عادة في الربيع.

المصدر: “يونهاب”