ليبيا – أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء من مدينة درنة الاستعدادات النهائية لانطلاق إعادة استقرار المدينة على غرار مدينة بنغازي وذلك خلال جولة أجراها بالمدينة رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعدد من مسؤولي الحكومة.

الثني تفقد خلال جولته بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أزقة وشوارع وميادين بلدية درنة التي تم تدمير أجزاء كبيرة منها على أيدي الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها على المدينة قبل دحرها من قبل القوات المسلحة والشباب المساند لها.

وأكد رئيس الحكومة خلال لقائه برئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية أنه سيتم التنسيق لتشكيل لجنة لإعادة إستقرار المدينة التي عانت من الجماعات الإرهابية ، لافتاً إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إعادة الإستقرار للبلدية وكذلك ستعمل على صيانة المقار الحكومية والشوارع الحيوية وغيرها.

يُشار إلى أن لجنة إعادة الإستقرار إلى بنغازي صدر بخصوصها قرار من قبل رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعميد البلدية.