ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري في طرابلس بياناً بشأن إنقطاع الإتصال بالنائبة سهام سرقيوة في بنغازي قال فيها بأنها تعرضت لعملية خطف .

وقال المجلس في بيان أصدره مساء الأربعاء أنه يتابع و بقلق شديد الأنباء الواردة بشأن ” اختطاف ” عضو مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها بمدينة بنغازي، والاعتداء بالضرب على زوجها ، وفقاً لبيانه .

وأضاف المجلس بأن ” سرقيوة أُقتيدت إلى جهة مجهولة من قبل ما أسماها ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، لا لشيء إلا لأنها مارست واجبها الدستوري وعبرت عن رفضها للعدوان على العاصمة طرابلس ” .

وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن النائبة سرقيوة وكل ” المختطفين ” بمن فيهم عضو المجلس محمد أبوغمجة؛ مؤكداً على أن هذه الأفعال التي وصفها بالشنيعة لا تدل إلا على حجم ما أسماه ” الإجرام التي تتصف به ميليشيات حفتر ” وعزمها على إسكات كل الأصوات المعارضة بالقوة وذلك وفقاً للبيان .

وفي ختام بيانه ، طالب المجلس بعثة الأمم المتحدة باتخاذ موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات الخطيرة ، وذلك أيضاً على حد وصف ذات البيان .

يشار إلى أن مجموعة من المواطنين الغاضبين من تصريحات سرقيوة التي أدلت بها مؤخراً عن عدم إعتبارها جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً قد إحتجوا الليلة الماضية أمام منزلها ومن بينهم بعض الجيران قبل أن ترد أنباء عن إختفائها في وقت لاحق من صباح الأربعاء .

المرصد – متابعات