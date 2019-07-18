وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزيارة تهدف إلى “تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد رفيع يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.

وشهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر 2015، حيث ساهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.