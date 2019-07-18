الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.1 ملايين برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2019، مقارنة مع توقعات بهبوط 2.7 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، تراجعت الأسبوع الماضي، لتستقر عند 455.9 مليون برميل.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام في الولايات المتحدة، 17.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، أقل بمقدار 172 ألف برميل يوميا من متوسط ​​الأسبوع السابق له.

وكانت المصافي الأمريكية تعمل بنسبة 94.4 بالمئة من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.8 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 7.1 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 16.3 بالمئة عن نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

الأناضول