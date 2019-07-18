لبنان – أكدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنه ليس لها أي علاقة بأي منتج يتم الترويج له، محذرة من أي محاولات لإقحام اسمها في أمور وحملات دعائية لا علاقة لها بها.

وكتبت نانسي عبر حسابها على (تويتر):(توضيح، لا علاقة لي بأي منتج يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات منسوبة لي)، حسب موقع مصراوي.

وأضافت: (أحذر من إقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد).

ومن المقرر أن تحيي النجمة حفلاً غنائيًا في مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو/تموز على المسرح الجنوبي.

وسائل اعلام لبنانية