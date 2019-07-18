اليابان – تستعد شركة “نيسان” اليابانية لإطلاق النموذج الجديد من سيارات Juke الكروس أوفر، بتصميم فريد وجديد كليا.

ومن أبرز ما سيميز هذه المركبة هو التصميم الغريب لشكل المصابيح التي ستأتي بشكل حرف V، وتعمل بتقنيات LED، والأبواب التي تفتح إلى الخلف والأعلى، بصورة تشبه حركة أبواب سيارات “لامبورغيني” الرياضية.

أما قمرة السيارة فستأتي غاية في العصرية، وبألوان ستتماشى مع اللون الأساسي للهيكل الخارجي، وستزود بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات متطورة تعمل باللمس مثبتة على واجهة القيادة، ونظام خاص لتنقية الهواء، بالإضافة إلى إضاءة مخفية لواجهة القيادة والأبواب والمقاعد، يمكن التحكم بألوانها وفقا لرغبة السائق.

وستحصل هذه السيارة على محركات بأربع أسطوانات بسعة 1 و1.5 لتر، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر، قادرة على توليد عزم 165 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وقد تطرح نسخ هجينة منها بمحركات بعزم 150 حصانا.

وكالات