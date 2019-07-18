إسرائيل – تسعى السلطات الإسرائيلية إلى منع النائبتين الأمريكيتين في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول إسرائيل.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية صباح اليوم الخميس أن القرار اتخذته وزارتا الشؤون الاستراتيجية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، فقد طلبت الوزارتان من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار بعدم السماح للنائبتين بدخول إسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أن النائبين من الداعمات للمقاطعة الدولية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصلا إلى إسرائيل لزيارة بعض المناطق ومنها الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة.

ويحظر مشروع قانون سنته الحكومة الإسرائيلية دخول أنصار المقاطعة الدولية لإسرائيل.

المصدر: “هآرتس”