مصر – تشكو الأمهات من رفض الطعام للطفل سواء في المرحلة العمرية الأولى أي فترة الرضاعة أو ما بعد ذلك، وتحتار الأم في كيفية زيادة شهية طفلها للطعام، ولذلك تقدم لك الدكتورة شيماء الرفاعي _ استشارية طب الأطفال_ النصائح التالية:

زيادة شهية الطفل في حال كان سنه فوق الأربع سنوات:

أدخلي طفلك إلى المطبخ واطلبي منه أن يساعدك في إعداد الطعام بعد أن تبعدي عنه السكاكين، وخلال ذلك سوف يتذوق ما يقوم بإعداده من باب الفضول وسوف يعتاد على طعمه.

لا تقدمي الطعام لطفلك ” خبيصة” أي فوق بعض، فالطفل له ذائقته ويستطيع أن يفرق بين الطعام الجميل والمرتب الشكل مثله مثل الكبار.

اختاري الأطباق الملونة والجميلة الأشكال والمزخرفة.

لا تجعلي الطعام كنوع من المكافأة أو العقاب لطفلك فأنت في كل حال سوف تخسرين شهية الطفل أو سوف يصاب طفلك بالسمنة وزيادة الوزن المرضية.

في حال كان طفلك ما بين عمر سنتين إلى اربع سنوات:

لا تقدمي له الحلويات بين الوجبات، فعليك عدم الاستجابة لطلبه في تناول السكاكر والجيلاتي.



اسمحي له أن يمسك الملعقة بنفسه أو الكوب لكي يشعر بأنه صاحب شخصية مستقلة.

لا تتركي الطعام قبله وهو يجلس معك إلى المائدة لأنه يقلدك، استمري في الجلوس حتى يفرغ من طبقه ، وفق “سيدتي نت” .

نصائح لزيادة شهية الطفل من عمر ستة أشهر حتى عامين:

قومي بتقديم الطعام الصلب أولاً للطفل لكي يشعر بالشبع ويزداد وزنه.

لا تظهري غضبك أو حزنك عندما يرفض الطفل الطعام حتى من تعابير وجهك فهو على قدر من الذكاء، بل ابتسمي في وجهه وشجعيه.

اضبطي أعصابك ولا تحولي وقت الطعام لوقت العراك والشجار حتى لا يكره الطفل الطعام، وتقبلي الكمية التي يتناولها مهما كانت صغيرة لأن إصرارك على تناول كل ما أمام الطفل يجعله يكره الطعام خاصة أنه لازال يرضع منك.

يمكنك أن تدهني الملعقة بمقبلات لذيذة لكي يحب الطفل طعم الخضار المسلوقة على سبيل المثال، لأن الطفل بحاجة إلى الفيتامينات التي يفتقر لها حليب الأم.

وكالات