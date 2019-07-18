مصر – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية للرئيس الجزائري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، إن السيسي رحب بالرئيس الجزائري في أول زيارة خارجية له، مثمنا المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.

كما توجه بن صالح بالتهنئة إلى مصر على نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية على كافة المستويات، في حين أعرب الرئيس المصري عن خالص أمنياته بالتوفيق للمنتخب الجزائري في المباراة النهائية، مشيدا بأداء الفريق على مدار البطولة، والروح الرياضية، والحس الوطني الذي اتسم به.

هذا وسيحضر بن صالح مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، برفقة الرئيس المصري والرئيس السنغالي ماكي سال.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، بالإضافة إلى مسائل الأمن وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تم التطرق إلى عدد من القضايا، خاصةً ليبيا، حيث أعرب الرئيسان عن الارتياح إزاء التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي، في إطار الآلية الثلاثية، التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس.

وأضاف راضي أن الرئيس بن صالح استعرض تطورات الأوضاع الداخلية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح وفقا للمسلك الدستوري.

المصدر: RT