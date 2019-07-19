أحمر، أسود أم أخضر… هذه فوائد أنواع العنب!

أحمر، أسود أم أخضر… هذه فوائد أنواع العنب!

لبنان – تتعدّد أنواع فاكهة العنب بين العنب الأسود والأحمر والأبيض. وتحتوي هذه الفاكهة الصيفية على مضادات أكسدة، أبرزها: البوليفينول والريسفيراترول. ويتم استخدام العنب في صناعة المربى والدبس والعصائر المختلفة. ونظراً لاحتواء العنب على الفيتامينات والمعادن. إختصاصية التغذية جويل فرحة شرحت فوائد أنواع العنب على صحّة الانسان.

الفوائد العامّة للعنب

– يقلّل من مستويات الكولسترول في الجسم لاحتوائه على الألياف الغذائية.

– يعزز من صحة القلب والشرايين لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب.

– يقي من فقر الدم بسبب احتوائه على الحديد.

– يحمي من الإمساك لاحتوائه على الألياف.

– يعدّ مضاداً للالتهابات لاحتوائه على مادة ريسفيراترول.

– يساعد على التخفيف من التشنجات بفضل غناه بالمغنيسيوم.

– يعزز صحة الفم والأسنان بسبب احتوائه على الأحماض التي تساعد في خلق توازن في الفم.

– يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

ما الفرق بين أنواع العنب؟

في هذا السياق، أشارت فرحة إلى الاختلافات الموجودة بين أنواع العنب الأحمر والأخضر والأسود.

فوائد العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على مركبات الفلافونويد، وهي مواد كيميائية مسؤولة عن إعطائه اللون الأحمر. ومن أبرز فوائده:

– يحمي الخلايا من التلف لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

– يساعد في التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية لغناه بمركب ” كيرسيتين”، وهو نوع من مضادات الهيستامين.

– يقي من علامات التقدم في العمر والشيخوخة.

فوائد العنب الأخضر

يعدّ العنب الأخضر أو المعروف بالعنب الأبيض مصدراً غنياً بالكربوهيدرات والعديد من الفيتامينات أهمّها فيتامين C وفيتامين K و A. ومن أبرز فوائده:

– يعزز عملية الهضم.

– يساهم في منع تكوّن الحصى في المرارة والكلى.

فوائد العنب الأسود

يحتوي العنب الأسود كغيره من أنواع العنب على فيتامينات B و A و C. ومن أبرز منافعه:

– يحمي الخلايا من الاعتلال العصبي السكري لاحتوائه على الأحماض الفينولية.

– يساهم في خفض الكولسترول في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

إليكم القيمة الغذائية للعنب!

يحتوي كل 100 غرام من العنب على:

– 104 سعرات حرارية.

-1.4 غراماً من الألياف.

– 27.3 غراماً من الكربوهيدرات.