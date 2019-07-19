بروكسل – ارتفعت نسبة الدين الحكومي بمنطقة اليورو (19 دولة) إلى 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من 2019.

وحسب مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، سجلت نسبة الدين الحكومي بمنطقة اليورو 85.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول 2018.

وفي الاتحاد الأوروبي ( 28 دولة) صعدت نسبة الدين الحكومي إلى 80.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2019 مقابل 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من 2018.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول