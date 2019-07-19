ليبيا – أكد مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حاتم العريبي أن قرار عدم التعامل مع عدد من وسائل الإعلام في ليبيا يعتبر إجراء إداري قانوني يهدف إلى تنظيم العمل بشكل لا يعارض حرية التعبير والرأي حسب الإعلان الدستوري.

العريبي قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”أمس الخميس:”صنفنا وسائل الإعلام المذكورة الواردة في الرسالة إلى وسائل إعلام داعمة للإرهاب وأخرى تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي وأخرى معادية لمجلس النواب والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش”.

وأشار العريبي إلى أن الحكومة المؤقتة لن تسمح بتكميم الأفواه ولن ترضى لأي جهة بالضغط على وسائل الإعلام،لافتاً إلى وجود أدلة مثبتة بالبراهين لتورط هذه الوسائل الإعلامية.