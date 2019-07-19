ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن معركة الإرهاب التي تستهدف تقويض الدول والجيوش النظامية بدأت تُنقل من موقع إلى آخر داخل المنطقة ، مؤكداً أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية.

اللواء المسماري أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أن القيادة العامة للجيش تملك معلومات وأدلة على نقل تركيا لهؤلاء المقاتلين إلى ليبيا بينهم عناصر ما يعرف بجبهة النصرة المنضوية بهيئة تحرير الشام،وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وآيديولوجيا مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.

وبيّن المتحدث باسم الجيش أن هناك مصادر دولية تثبت ذلك بل وتؤكد قيام الأتراك بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى مثل مالي موريتانيا والنيجر بالإضافة إلى مجموعات من جماعة بوكو حرام إلى الأراضي الليبية ، لافتاً إلى أنه لابوجد فرق في الأهداف التي تم من أجلها نقل العناصر المسلحة إلى ليبيا.

وقال بهذا الخصوص :” المعركة واحدة سواء في الجنوب الغربي أو في طرابلس وفي الحالتين هي التنظيمات ذاتها وجميعهم يتلقون الدعم المباشر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمال والسلاح ويأتمرون بأوامر غرف عملياته العسكرية ، ونحن نتوقع الزج بهؤلاء المقاتلين في كل المناطق بطرابلس لدعم الميليشيات الإجرامية الموالية لحكومته والتي بدأت خسائرها تتوالى”.

المتحدث باسم الجيش حذر من أن أي دعم يوجه للجماعات الإرهابية حاليا أو مستقبلا لن يضر الجيش الوطني أو حتى ليبيا فقط بل المنطقة بكاملها.