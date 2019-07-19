ألمانيا – يعتبر بايرن ميونخ الألماني، من أكثر الأندية المهتمة بعودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة من جديد، هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل في ضم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي جناح برشلونة.

يأتي ذلك رغم تأكيد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا بأن عثمان ديمبلي ليس للبيع، وهو ما يتفق مع رغبة اللاعب في عدم الرحيل.

ويأمل مسئولو بايرن ميونخ في إقناع عثمان ديمبلي بتغيير رأيه والرحيل عن برشلونة، حال عودة نيمار، حيث ستتقلص فرصه في المشاركة، خاصة بعد انضمام أنطوان جريزمان وغموض موقف فيليب كوتينيو.

ولم يخف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ، اهتمامه بضم ديمبلي، والذي يعتبر أولوية للنادي البافاري بعد فشل التعاقد مع ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.

ويرى كوفاتش أن ديمبلي سيكون مستقبل بايرن ميونخ في مركز الجناح، لصغر سنه (22 عامًا)، بجانب قدراته الفنية الهائلة، بجانب معرفته بالأجواء في ألمانيا، حيث لعب من قبل في بوروسيا دورتموند.

المصدر : كووورة